V Portorožu o izzivih in priložnostih v energetski krizi

Portorož, 18. aprila - Zaradi visokih cen fosilnih goriv je prehod na zelene vire bolj ekonomsko upravičen in se dogaja hitreje od pričakovanj, so ugotavljali udeleženci konference 25. dnevi energetikov v Portorožu. Dogodek, na katerem okoli 300 predstavnikov panoge razpravlja o izzivih in priložnostih energetske krize, v organizaciji Financ poteka danes in v sredo.