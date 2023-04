V NUK razstava prevodov ob obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Madžarsko

Ljubljana, 19. aprila - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo opoldne odprli razstavo Prevajanje - kulturna vez med narodi, ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Madžarsko. Razstava prinaša izbor iz 30-letnega prevajanja in knjižnega izdajanja prevodov madžarskega leposlovja v slovenski jezik, od leta 1992 do danes.