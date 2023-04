Goriško bo povezala čezmejna rožna pot

Nova Gorica, 18. aprila - Med 27. aprilom in 21. majem bo v Novi Gorici in okolici potekal 18. Festival vrtnic. Obeležili ga bodo z več dogodki, razstavami, predavanji, tudi kuharskimi in kozmetičnimi delavnicami. Župana obeh Goric sta napovedala čezmejno sodelovanje, Goriško društvo ljubiteljev vrtnic pa predlaga vzpostavitev 30 kilometrske čezmejne rožne poti.