Upravno sodišče bo o upravnih sporih odločalo v spremenjeni sestavi

Ljubljana, 18. aprila - Poslanci so z 61 glasovi za in 21 proti sprejeli novelo zakona o upravnem sporu, ki prinaša spremembo sestave sodišča pri odločanju v upravnem sporu. Ta bo po besedah pravosodne ministrice Domnika Švarc Pipan povečala učinkovitost delovanja in odločanja v upravnem sporu ob nespremenjenem standardu pravne varnosti.