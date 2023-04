Evroposlanci potrdili reformo sistema trgovanja z izpusti

Strasbourg, 18. aprila - Evroposlanci so danes v Strasbourgu potrdili več zakonodajnih predlogov iz svežnja Pripravljeni na 55, s katerim želi EU do leta 2030 izpuste zmanjšati za 55 odstotkov. Sprejeli so reformo sistema trgovanja z izpusti ter potrdili vzpostavitev mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom in socialnega podnebnega sklada.