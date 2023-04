V DZ večinoma naklonjeni predlogu zakona o infrastrukturi za alternativna goriva

Ljubljana, 18. aprila - Poslanci so večinoma naklonjeni predlogu zakona o infrastrukturi za alternativna goriva, ki med drugim predvideva vzpostavitev mreže električnih polnilnic visokih moči ter oskrbovalnih mest za vodik. Podporo predlogu so v današnji obravnavi v DZ izrazili v koalicijskih poslanskih skupinah, medtem ko mu v NSi ne nasprotujejo. Proti so v SDS.