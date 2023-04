Kanadska radiotelevizija CBC zapustila Twitter zaradi oznake vladno financiran medij

Ottawa, 18. aprila - Kanadska radiotelevizija CBC in njena francosko govoreča različica Radio-Canada sta v ponedeljek sporočili, da zapuščata Twitter zaradi politike družbenega omrežja, v skladu s katero so ju označili za vladno financirana medija. Opozorila sta, da oznaka namiguje na pomanjkanje neodvisne uredniške politike in spodkopava strokovnost njihovega dela.