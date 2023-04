Slovenca na Obrežju ujeli med prevozom migrantov

Obrežje, 18. aprila - Policisti so v ponedeljek zvečer na območju Obrežja ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil Slovenec. Ugotovili so, da v njem prevaža šest Turkov in enega Iračana, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in mu zasegli vozilo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.