Vdrli v počitniško prikolico, s solzivcem poškropili lastnika in ga oropali

Mokronog, 18. aprila - Na območju Mokronoga se je ponoči zgodil rop. Po prvih ugotovitvah policije so zamaskirani neznanci vdrli v počitniško prikolico, v kateri je bil lastnik. Poškropili so ga s solzivcem, mu odvzeli torbico z dokumenti in pobegnili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.