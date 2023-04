Neznanca za Bežigradom kradla v trgovini in napadla varnostnika, v Drenovem Griču okradli lastnika hiše

Ljubljana, 18. aprila - Policija išče moška, ki sta v ponedeljek za Bežigradom ločeno kradla v trgovini, ko sta ju pri tem zalotila varnostnika, pa sta ju napadla. Iščejo tudi neznance, ki so v naselju Drenov Grič zamotili lastnika hiše, medtem ko so jima pajdaši okradli hišo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.