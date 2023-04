Najuglednejši delodajalec četrto leto zapored podjetje Lek

Ljubljana, 18. aprila - Naziv najuglednejši delodajalec 2022 si je prislužila farmacevtska družba Lek; v izboru je slavila četrtič zapored. V okolju krize in visoke inflacije, hkrati pa zahtev kandidatov po ustreznem razmerju med poklicnim in zasebnim življenjem ter primernih plačah, je biti ugleden delodajalec velik izziv, so na razglasitvi poudarili organizatorji.