Deklica Eva uspešno prestala operacijo v ZDA

Ljubljana, 18. aprila - Štiriletna deklica Eva, za katero so v Društvu Viljem Julijan decembra lani zaradi redke genetske bolezni zbirali potrebna sredstva za operacijo v ZDA, je prejšnji teden uspešno prestala to operacijo, so danes sporočili iz omenjenega društva. Po operaciji deklico z redko genetsko boleznijo čaka še zahtevno okrevanje.