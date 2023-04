Putin obiskal regiji Herson in Lugansk v Ukrajini

Doneck, 18. aprila - Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal regiji Herson in Lugansk v Ukrajini, ki si jih je Rusija septembra lani po mednarodno nepriznanih referendumih enostransko priključila, in se srečal s tamkajšnjimi ruskimi vojaki in poveljniki, so danes sporočili iz Kremlja. V luči nedavnega praznovanja pravoslavne velike noči naj bi vojakom podaril ikono.