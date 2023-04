Uhajanje zaupnih dokumentov po oceni Bele hiše ni načelo zaupanja zaveznikov v ZDA

Washington, 18. aprila - Uhajanje zaupnih dokumentov, ki so razkrili, kako ameriški obveščevalci vohunijo za partnerji in sovražniki, ZDA ni povzročilo večje škode in ni načelo zaupanja zaveznikov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v ponedeljek ocenil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.