Philadelphia in Sacramento povedla z 2:0 v zmagah

New York, 18. aprila - Ekipa Philadelphia 76ers je v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA doma še drugič v nizu premagala Brooklyn Nets, bilo je 96:84, ter na vzhodnem delu lige vodi z 2:0 v zmagah. Na zahodu so Sacramento Kings s 114:106 premagali branilce naslova Golden State Warriors in jih tudi le še dve zmagi ločita od napredovanja.