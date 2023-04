Ljubljana, 18. aprila - Novinarska konferenca Sindikata kmetov Slovenije in nevladnih kmetijskih organizacij, na kateri bodo predstavili razloge za opustitev pogajanj z vlado in napovedali nadaljevanje stavkovnih aktivnosti, bo danes ob 11. uri pred Kmetijsko zadrugo Ig na Gasilski ulici 10 na Igu, so sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije.