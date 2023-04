Ljubljana, 18. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče promet oviran na cesti Ljubljana-Kočevje. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Proti Ljubljani so zastoji iz smeri Primorske, Štajerske, Dolenjske in Kočevja.