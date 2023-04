München, 17. aprila - Konrad Laimer zapušča Kevina Kampla in nogometaše Leipziga. Kot poroča televizija Sky, je Laimer že podpisal pogodbo z münchenskim Bayernom, na Bavarsko ga bo ta vezala do leta 2027. Nogometašu se je v Leipzigu iztekla pogodba in klub zapušča brez odškodnine.