ZDA aretirala dva domnevna kitajska agenta

New York, 17. aprila - Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je danes aretiral dva domnevna kitajska agenta, zvezni tožilci pa so obtožili še 34 ljudi, ki naj bi si prizadevali za utišanje in nadlegovanje kitajskih disidentov v ZDA. Nekateri med njimi naj bi celo vodili kitajsko policijsko postajo v New Yorku, poroča CNN.