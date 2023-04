Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko vzpostavili celovito okolje za kibernetsko varnost

Ljubljana, 18. aprila - V laboratoriju za telekomunikacije na katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije ljubljanske fakultete za elektrotehniko so poskrbeli za najsodobnejše testno-merilno okolje. Z njim je vzpostavljena infrastruktura za eksperimentalne raziskave in prototipiranje ter za zagotavljanja kibernetske varnosti v sodobnih podatkovnih okoljih.