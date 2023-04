Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 4.)

Ljubljana, 17. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o uspešnem zaključku reševanja jamarke, ki se je v soboto ponesrečila v še neraziskani jami blizu Cerknice. Hudo poškodovano jamarko so iz jame izvlekli po 30-urni reševalni operaciji. Poročale so tudi, da naj bi Kavaški klan načrtoval napade na slovenske tožilce in sodnike.