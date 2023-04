Šalja zamenjal Rejo na klopi Gorice

Nova Gorica, 17. aprila - Nogometašev Gorice ne bo več vodil zamejski Slovenec Edoardo Reja. Kot so sporočili iz novogoriškega kluba, so so se z njim sporazumno razšli. Razlog so slabi rezultati, nekdanji trener Lazia, Napolija in številnih drugih italijanskih klubov, potem ko je pred mesecem in pol zamenjal Mirana Srebrniča, ni dvignil rezultatske krivulje navzgor.