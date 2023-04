Ruska vojska in pripadniki skupine Wagner s skupnimi napadi v mestu Bahmut

Moskva, 17. aprila - Ruska vojska in enote ruske najemniške vojaške skupine Wagner izvajajo skupne vojaške akcije v bitki za nadzor nad mestom Bahmut v regiji Doneck. Zavzele so dve soseski na severozahodu in v središču mesta, je danes sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Rusija sicer trdi, da je zavzela 80 odstotkov mesta.