Rusija napovedala pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu z Indijo

New Delhi, 17. aprila - Rusija namerava z Indijo okrepiti pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu, je danes med obiskom indijske prestolnice dejal ruski minister za industrijo in trgovino Denis Manturov. Do pogovorov prihaja manj kot teden dni po tem, ko je Indijo obiskala namestnica ukrajinskega zunanjega ministra in oblasti pozvala k distanciranju od Rusije.