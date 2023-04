Šalja zamenjal Rejo na klopi Gorice

Nova Gorica, 17. aprila - Nogometašev Gorice ne bo več vodil zamejski Slovenec Edoardo Reja. Kot so sporočili iz novogoriškega kluba, so so se z njim sporazumno razšli. Razlog so slabi rezultati, nekdanji trener Lazia, Napolija in številnih drugih italijanskih klubov, potem ko je pred tremi meseci zamenjal Mirana Srebrniča, ni dvignil rezultatske krivulje navzgor.