Slovenski dan ekološkega dolga znova pred dnevom Zemlje

Ljubljana, 18. aprila - Dan ekološkega dolga za Slovenijo, ko smo v državi že porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu, je letos tako kot lani nastopil 18. aprila, štiri dni pred dnevom Zemlje. Naša poraba naravnih virov je prevelika in treba je sprejeti ustrezne ukrepe, opozarjajo na Inštitutu za zdravje in okolje.