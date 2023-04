Zaradi nezakonitega prevoza migrantov priprli državljana Srbije in Severne Makedonije

Koper, 17. aprila - Policisti so med prevozom tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo, v petek v Hrpeljah ustavili 46-letnega Srba, v soboto na Ravbarkomandi 38-letnega državljana Severne Makedonije. Oba so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.