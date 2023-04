Ob mednarodnem dnevu spomenikov o vlogi kulturne dediščine v boju s podnebnimi spremembami

Ljubljana, 18. aprila - Svetovna nevladna organizacija Icomos - Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja, ustanovljena leta 1965 pod pokroviteljstvom Unesca, 18. aprila obeležuje mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij. Kot so zapisali, je ta dan namenjen predvsem informiranju in ozaveščanju javnosti o aktualnih temah, povezanih s kulturno dediščino.