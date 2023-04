Edi Jana Vrhovnika zmagovalec letošnjega Festivala neodvisnega filma

Ljubljana, 17. aprila - Zmagovalec letošnjega Festivala neodvisnega filma je Edi v režiji Jana Vrhovnika, ki je prejel glavno nagrado festivala. Posebno omembo so si prislužili Lana & Toni Perice Rajčića, Longy Ule Pogorevčnik in Ameba Blaža Završnika. Na festivalu so prikazali skupno 15 filmov.