Air France in Airbus oproščena v zvezi z nesrečo leta 2009

Pariz, 17. aprila - Sodišče v Parizu je skoraj 14 let po strmoglavljenju letala družbe Air France med Rio de Janeirom in Parizom, v katerem je umrlo 228 ljudi, omenjeno letalsko družbo in proizvajalca letal Airbus danes oprostilo obtožb uboja iz malomarnosti. Čeprav sta družbi ravnali malomarno, ni jasne vzročne povezave z nesrečo, je odločilo sodišče.