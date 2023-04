V Cinkarni Celje nezadovoljstvo delavcev s plačami in dodatki

Celje, 17. aprila - V Cinkarni Celje so delavci nezadovoljni s plačami in dodatki k plačam. Za torek so zato najprej napovedali dvourno opozorilno stavko, a so se po pogajanjih z upravo odločili za zbor delavcev ob 11. uri, na katerem jim bo uprava predstavila poglede na zahteve podjetniškega sindikata. Če delavci ne bodo zadovoljni, se stavka obeta v četrtek.