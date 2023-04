Ponesrečeno jamarko rešili v najkrajšem možnem času

Cerknica, 17. aprila - Jamarko, ki se je v soboto zvečer ponesrečila v jami blizu Cerknice, so rešili v najkrajšem možnem času. Ključno pri tem je bilo usklajeno sodelovanje, poudarjajo predstavniki organizacij, ki so sodelovali pri reševanju. To je bilo izjemno zahtevno, saj so morali z miniranjem širiti ožine, da so nezavestno jamarko z nosili lahko prenesli iz jame.