Golob o kanalu C0: O gradbenih dovoljenih ne odloča predsednik vlade

Ljubljana, 17. aprila - Gradnja kanala C0 je nemoteno potekala več let, a ni motila nikogar, je na seji DZ dejal predsednik vlade Robert Golob. Pristojni so mu zagotovili, da projekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. "Več kot to, da taka zagotovila dobim, ne morem narediti, lahko pa vsi tisti, ki so zadolženi po zakonu. In to zagotovo ni predsednik vlade," je poudaril.