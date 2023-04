Konfederacija sindikatov javnega sektorja: Spremembe v zdravstvu nujne, pri tem pripravljeni aktivno sodelovati

Ljubljana, 17. aprila - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije poudarjajo, da so spremembe v zdravstvu nujne, pri njihovi pripravi pa so pripravljeni aktivno sodelovati. Ob tem od vlade in ministrstva za zdravje pričakujejo resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih zakonskih predlogov, so zapisali v sporočilu za javnost.