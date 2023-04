Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju delnice Luke Koper

Ljubljana, 17. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je nov trgovalni teden začel nad izhodiščem. Do 11.30 je pridobil 0,46 odstotka in se ustavil pri 1234,56 točke. Najbolj so bile za vlagatelje zanimive delnice Luke Koper, ki se dražijo za skoraj devet odstotkov. Z njimi so dopoldne ustvarili za 370.000 evrov poslov.