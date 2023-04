Fantom iz opere še zadnjič na Broadwayu

New York, 17. aprila - Po 35 letih in skoraj 14.000 ponovitvah se je v nedeljo še zadnjič spustila zavesa za najdlje predvajano predstavo v zgodovini Broadwaya, muzikal Fantom iz opere. Od premiere januarja 1988 je muzikal Andrewa Lloyda Webbra navduševal Newyorčane in turiste ter postal simbol slavne newyorške gledališke četrti.