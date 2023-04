Na Finskem v omrežje priključili največji jedrski reaktor v Evropi

Helsinki, 17. aprila - Na Finskem so v nedeljo v omrežje priključili največji jedrski reaktor v Evropi. Olkiluoto 3, ki pokriva 14 odstotkov finskih potreb po elektriki, naj bi uporabljali najmanj 60 let. Reaktor je polno moč dosegel septembra lani in bi ga morali v omrežje priključiti decembra, a so priključitev zaradi dodatnih preizkusov večkrat prestavili.