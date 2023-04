Nagrada Izidorja Cankarja za življenjsko delo Blažu Resmanu

Ljubljana, 17. aprila - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo je nagrado Izidorja Cankarja za življenjsko delo letos namenilo Blažu Resmanu za raziskovanje starejše likovne umetnosti na Slovenskem. Priznanja so prejeli Katra Meke, Matej Klemenčič in Enrico Lucchese ter Oddelek dokumentacija - arhiv Moderne galerije. Nagrade so podelili danes v Moderni galeriji.