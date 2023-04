Negotova usoda ladjice v Mariboru

Maribor, 22. aprila - Na nabrežju Drave v Mariboru je že vrsto let zasidrana ladjica, ki je ponujala turistične prevoze po reki. Trenutno zaradi obnove Lenta in gradnje nove brvi ne obratuje, dovoljenje za plovbo pa ima zaenkrat le še do konca tega meseca. Lastnik podjetja Don travel Marjan Krajnc še ne ve, kakšna bo njena usoda.