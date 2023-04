Reporter o RTVS in radikalizaciji medijev (17. 4.)

Ljubljana, 17. aprila - Silvester Šurla v komentarju Pokvarjeni zvočniki piše o boju za Radiotelevizijo Slovenija. Meni, da so se s politiko radikalizirali tudi mediji in do najmočnejših zvočnikov prihajajo skrajneži z enega in drugega političnega pola. Poudarja, da na RTVS trenutno divja državljanska vojna, ki jo je napovedal prejšnji premier in ji ni videti konca.