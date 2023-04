Ptujski proračun po rebalansu v višini 40,4 milijona evrov

Ptuj, 17. aprila - Ptujski mestni svetniki so na današnji seji soglasno potrdili rebalans letošnjega proračuna občine, ki je zastavljen v višini 40,4 milijona evrov. To je za 10,7 milijona evrov več od sprejetega. Soglašali so tudi s podražitvijo ravnanja s komunalnimi odpadki, zaradi katere bo imelo povprečno gospodinjstvo za evro ali dva višje položnice.