Na mariborski vzhodni obvoznici smrtna prometna nesreča po naletu treh tovornih vozil

Maribor, 17. aprila - Na mariborski vzhodni obvoznici se je okoli 6. ure zgodila smrtna prometna nesreča, a s policije števila umrlih in poškodovanih še niso sporočili. Pojasnili so le, da so bili v nesreči udeleženi vozniki treh tovornih vozil. Prometnoinformacijski center pa poroča o naletu treh tovornih vozil. Cesta je od jutra še vedno zaprta.