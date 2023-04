Britanski tenis z izgubo po kazni zaradi izključitve Rusije

London, 17. aprila - Kazni, ki jih je prejelo britansko teniško vodilno telo LTA zaradi prepovedi nastopa ruskih in beloruskih igralcev na poletnih turnirjih, so povzročile finančno izgubo organizacije. Teniški združenji WTA in ATP sta organizacijo LTA kaznovali s skupno 1,59 milijona evrov za prepoved igralcem iz omenjenih držav po ruski invaziji na Ukrajino.