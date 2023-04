Ottawa, 17. aprila - Ameriške hokejistke so v kanadskem Bramptonu osvojile naslov svetovnih prvakinj. Američanke so v finalu s 6:3 premagale dvakratne zaporedne prvakinje, Kanadčanke. Bronasto odličje je pripadlo Čehinjam, ki so v malem finalu s 3:2 premagale Švicarke.