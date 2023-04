Mladi risi srebrni na domačem SP

Bled, 17. aprila - Slovenska moška hokejska reprezentanca do 18 let je odigrala še zadnjo tekmo na domačem svetovnem prvenstvu na Bledu. Kljub temu, da je bilo že pred tekmo jasno, da prvo mesto ni več dosegljivo, saj Južnokorejcem proti Avstriji ni uspelo iztržiti vsaj točke, so Slovenci premagali Italijo z 2:1 in osvojili končno srebrno medaljo.