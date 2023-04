Olimpija po zmagi nad Mariborom do naslova prvaka

Ljubljana, 16. aprila - Nogometaši Olimpije so v 31. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 2:0 (1:0). S tem so Ljubljančani že pet krogov pred koncem prvenstva osvojili naslov državnih prvakov. Za zeleno-bele je to tretji ligaški naslov po vrnitvi v prvo ligo, skupno sedmi. Nazadnje so bili najboljši v sezoni 2017/18.