Belgijec Bashir Abdi zmagal v Rotterdamu, Robben končal pod tremi urami

Rotterdam, 16. aprila - Belgijec Bashir Abdi, bronast na olimpijskih igrah v Tokiu in na lanskem svetovnem prvenstvu v ZDA, je zmagal na maratonu v Rotterdamu s časom 2:03:47. Nastopil je tudi nekdanji nizozemski nogometni reprezentant Arjen Robben in pri 39 letih prikazal dobro formo, saj je 42 km in 195 m dolgo progo pretekel pod tremi urami (2:58:33).