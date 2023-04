Afriška unija v Sudan pošilja svojega visokega predstavnika

Nairobi, 16. aprila - Predsednik komisije Afriške unije Musa Faki Mahamat bo nemudoma odpotoval v Sudan, da bi strani v konfliktu spodbudil k prekinitvi ognja, so danes sporočili po izrednem zasedanju te vseafriške organizacije, ki so ga sklicali zaradi spopadov med vojsko in paravojaškimi enotami v Sudanu.