Pogačar z zmago na Amstel Goldu začel teden v Ardenih

Valkenburg, 16. aprila - Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke Amstel Gold, ki sodi v svetovno serijo kolesarstva. Na največji nizozemski enodnevni dirki je 24-letnik na najboljši možen način začel teden ardenskih klasik in ciljno črto prečkal pred Ircem Benom Healyjem in Britancem Tomom Pidcockom.