Nekdanjim vodilnim v Mipu in Prašičereji Podgrad pogojne zaporne kazni

Maribor, 17. aprila - Sodišče je nekdanjima vodilnima v Mipu Marku Volku in Martinu Kovaču ter nekdanjemu direktorju Prašičereje Podgrad Ivanu Mlinariču izreklo pogojne zaporne kazni za kazniva dejanja s področja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, potem ko so s tožilstvom sklenili dogovor o priznanju krivde. Volk in Kovač sta dobila tudi visoko denarno kazen.